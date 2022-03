1 Die eine globale Krise ist noch nicht überwunden, da beginnt schon die nächste: Corona und der Krieg in der Ukraine wirken sich auch auf die Geschäfte der Kreissparkasse aus. Foto: Ines Rudel

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zieht Bilanz. Sie ist bisher „gut“ durch die Pandemie gekommen – doch die Hoffnung, dass sich Land und Wirtschaft in diesem Jahr erholen würden, bekam einen kräftigen Dämpfer.















Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist bisher gut durch die Pandemie gekommen – mit diesem Satz umschreibt der Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher den Stand der Entwicklung im Zusammenhang mit der Coronakrise in den vergangenen zwei Jahren. Doch die Hoffnung, dass sich Land und Wirtschaft in diesem Jahr erholen würden, bekam einen kräftigen Dämpfer. Wittmacher: „Dann kam der 24. Februar 2022. Das eigentlich Unvorstellbare ist geschehen. Krieg in Europa.“