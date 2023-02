Verheerende Beben in Türkei und Syrien Gedenken an Erdbebenopfer in Baden-Württembergs Moscheen

Nach den verheerenden Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind im Freitagsgebet vieler Moscheen in Baden-Württemberg der Opfer gedacht worden. So kamen mehr als 1000 Menschen in der Zentralmoschee in Feuerbach zusammen.