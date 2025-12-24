Kreisjugendring Esslingen: Spenden statt schenken – „Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität“

Spenden statt schenken – „Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität“

1 Michael Medla, Vorstandsvorsitzender des Kreisjugendrings Esslingen, mit dem Plakat zur Weihnachtsaktion Foto: KJR Esslingen

Der Kreisjugendring Esslingen verzichtet auf Geschenke für die Beschäftigten. Statt dessen werden junge Menschen bedacht, die dringend Unterstützung bei alltäglichen Dingen benötigen.











In manchen Betrieben hat sich der Brauch etabliert, auf Weihnachtsgeschenke für Beschäftigte oder Geschäftspartner zu verzichten und das dafür vorgesehene Geld gemeinnützigen Zwecken oder Menschen in Not zukommen zu lassen. Dies praktiziert nun auch der Kreisjugendring Esslingen (KJR). Das Budget für Weihnachtsgeschenke fließt, aufgestockt durch eine Spende auf 2800 Euro, in einen Topf, aus dem die Beschäftigten der KJR-Einrichtungen bedürftige junge Menschen mit Dingen des täglichen Bedarfs im Wert von bis zu 30 Euro unterstützen können.