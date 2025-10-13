Kreise Esslingen und Göppingen: Raser liefern sich illegales Rennen neben Zivilpolizei – Zeugen gesucht

1 Die Raser hatten sich ein illegales Rennen geliefert. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst

Mitten auf der B10 rasen zwei Autofahrer an einem Fahrzeug vorbei - und ahnen nicht, wer darin sitzt. Kurz darauf müssen die zwei Männer ihre Führerscheine abgeben.











Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Männer ein illegales Rennen auf der Bundesstraße 10 im Kreis Esslingen geliefert. Die beiden seien gegen 16.30 Uhr in einem roten 3er BMW Cabrio und einem silbernen Honda Civic mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Reichenbach an der Fils an dem zivilen Fahrzeug der Beamten in Richtung Göppingen vorbeigerast, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sie bei einer Geschwindigkeit von weit mehr als 100 km/h gerade einmal eine Autolänge Abstand zueinander. Aus dem Auspuff des Honda seien zum Teil Flammen geschlagen.

Im weiteren Verlauf hätten die beiden Raser unter anderem von der rechten Spur auf die linke und schnell wieder zurückgewechselt.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Beamten stoppten die Fahrt mit Hilfe von Blaulicht und Martinshorn, wie es hieß. Anschließend mussten die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer ihre Führerscheine abgeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 07071/972-8503 beziehungsweise 07161/9381-0 um Zeugenhinweise.