1 Unbekannte haben im Kreis Waldshut einen mobilen Blitzer angezündet (Symbolbild). Foto: IMAGO/Future Image/Sebastian Gabsch

Lange stand der Blitzer in Albbruck im Kreis Waldshut nicht. In der Nacht auf Freitag ist der von unbekannten Tätern angezündet worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Unbekannte haben in Albbruck (Kreis Waldshut) einen mobilen Blitzer angezündet und so einen Totalschaden von 160.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr per Notruf einen lauten Knall und Feuer an dem mobilen Gerät, das erst seit Anfang der Woche an der Leiterbachstraße aufgestellt war.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 0 77 41/8 31 60 in Verbindung zu setzen.