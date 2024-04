Kreis Waldshut: Eltern und Bruder tot – Tatverdächtiger in psychiatrischer Klinik

1 Die Eltern des 19-Jährigen starben noch am Tatort. Foto: dpa/David Pichler

Nach der Gewalttat mit drei toten Familienmitgliedern in Baden-Württemberg ist der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der 19-Jährige war laut Gutachten zum Tatzeitpunkt schuldunfähig.











Link kopiert

Nach einer Gewalttat mit drei toten Familienmitgliedern in Baden-Württemberg ist der Tatverdächtige in einem psychiatrisches Krankenhaus untergebracht worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 19-Jährige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig, wie die Polizei in Freiburg und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Dienstag mitteilten.

Aufgrund des Gutachtens eines psychiatrischen Sachverständigen beantragte die Staatsanwaltschaft die Aufhebung des Untersuchungshaftbefehls und zugleich den Erlass eines sogenannten Unterbringungsbefehls in der Psychiatrie, den der zuständige Haftrichter am Montag verkündete.

19-Jähriger soll Geschwister und Eltern mit Stichwaffe angegriffen haben

Der 19-Jährige soll vor drei Wochen in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Waldshut seine Eltern und seine zwei Geschwister unter anderem mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Die 58 und 61 Jahre alten Eltern starben noch am Tatort. Ein 34-jähriger Bruder des Tatverdächtigen erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine Schwester des mutmaßlichen Angreifers erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen.

Die Polizei hatte von einer innerfamiliären Streitigkeit am Vortag der Tat berichtet, die durch Polizisten geschlichtet wurde. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht.