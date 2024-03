Kreis Waldshut: 19-Jähriger soll Eltern und Bruder mit Messer getötet haben

1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mit einem Messer soll ein 19-jähriger Mann am Dienstagabend im Kreis Waldshut seine Eltern und seinen Bruder getötet haben. Die Schwester des Tatverdächtigen wurden ebenfalls schwer verletzt.











Ein 19-Jähriger soll am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Waldshut an der Grenze zur Schweiz seine Eltern und seinen Bruder mit einem Messer getötet haben. Die Schwester des Mannes sei ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, wie das Polizeipräsidium Freiburg und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Mittwoch mitteilten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Eltern sterben noch am Tatort

Die Eltern im Alter von 58 und 61 Jahren starben noch am Tatort. „Der 34-jährige Bruder des Tatverdächtigen verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus“, teilten die Ermittler mit. Der 19-Jährige wurde am Tatort vorläufig festgenommen. Er sollte am Mittwoch wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in drei Fällen sowie des versuchten Totschlags einem Haftrichter am Amtsgericht Waldshut-Tiengen vorgeführt werden. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.