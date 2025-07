Kreis Tuttlingen: Segelflugzeug stürzt bei Start ab – Pilot stirbt

1 Ein Pilot ist im Kreis Tuttlingen ums Leben gekommen. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Ein Pilot möchte mit seinem Segelflugzeug abheben, doch der Start geht aus noch unbekannter Ursache schief.











Ein Pilot ist in Denkingen (Kreis Tuttlingen) mit seinem Segelflugzeug an einem Flugplatz abgestürzt und gestorben. Der Unfall sei nach ersten Erkenntnissen während des Startes passiert, sagte ein Polizeisprecher. Beim Startvorgang per Seilwinde sei das Abheben des Flugzeugs aus noch unbekannter Ursache abgebrochen oder gestört worden.

Das Flugzeug habe sich bereits in der Luft befunden und sei daraufhin abgestürzt. Trotz eingeleiteter Reanimation durch Rettungskräfte starb der 46-Jährige noch vor Ort. Er hatte sich alleine im Flugzeug befunden. Die Ermittlungen zu dem Unfall am Mittag hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei übernommen. Auch ein Rettungshubschrauber sowie Seelsorger waren vor Ort.