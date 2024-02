Kreis Tuttlingen: 41-Jähriger droht Zugbegleiter zu erstechen und Polizisten zu erschießen

1 Ein Zugbegleiter hatte den 41-Jährigen aus dem Zug geworfen, weil er Fahrgäste belästigt hatte. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Mittwoch bedroht ein betrunkener Fahrgast im Zug im Kreis Tuttlingen einen Zugbegleiter und einen Polizisten mit einem Messer und einer Waffe.











Link kopiert

Ein betrunkener Fahrgast hat am Mittwoch in einem Regionalexpress zwischen Ulm und Donaueschingen gedroht, mit einem Messer einen Zugbegleiter zu erstechen und mit einer Pistole Polizisten zu erschießen. Zuvor hatte der Zugbegleiter den 41-Jährigen von der Weiterfahrt ausgeschlossen, weil dieser ihn und Fahrgäste verbal belästigt habe, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Zug hielt am Bahnhof Fridingen an der Donau im Kreis Tuttlingen. Einsatzkräfte der Landespolizei nahmen den 41-Jährigen im Zug fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Das Messer oder die Pistole, mit denen der Mann gedroht hatte, wurden nicht gefunden. Verletzte habe es bei dem Einsatz am Mittwoch keine gegeben.