Kreis Sigmaringen: Mann fällt beim Arbeiten in Teich und ertrinkt

Eigentlich wollte der 41-Jährige einen Löschteich reinigen. Dabei fällt er ins Wasser und geht unter. Auch sein Kollege kann nicht schwimmen.











Beim Reinigen eines Löschteichs ist ein Mann in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) ertrunken. Der 41-Jährige ist auf einem Firmengelände in den Teich gefallen und konnte nicht schwimmen, wie die Polizei mitteilte. Sein Arbeitskollege habe ebenfalls nicht schwimmen und ihm nicht helfen können.

Erst nach mehreren Minuten konnten Helfer den Mann den Angaben zufolge aus dem Wasser ziehen. An Land hätten Rettungskräfte den Mann reanimiert, er sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er den Angaben zufolge am Samstag an den Folgen seiner Verletzungen. Die Kriminalpolizei prüft strafrechtliche Vorwürfe gegen Verantwortliche.