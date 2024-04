Kreis Sigmaringen: Haus brennt bis auf Grundmauern ab - Hoher Schaden und zwei Verletzte

1 Der Brand war in einer historischen Mühle ausgebrochen. Foto: dpa/Reinert

In einer denkmalgeschützten Mühle bricht in der Nacht zu Sonntag ein Feuer aus. Das Gebäude brennt komplett ab. Der entstandene Schaden ist enorm.











Im Landkreis Sigmaringen ist eine denkmalgeschützte Mühle mit angebautem Wohnhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zwei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 76 Jahre alte Frau und der 77 Jahre alte Mann wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 800 000 Euro, wie es in einer Mitteilung hieß.

Das Feuer war aus zunächst unklaren Gründen am Sonntagmorgen in dem Gebäude in Meßkirch ausgebrochen. Die Bewohner hätten das Haus selbstständig verlassen können, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr verhinderte demnach, dass sich die Flammen auf den daneben gelegenen Stall ausbreiteten. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit über 100 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.