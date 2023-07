1 Laut Polizei konnte die 44-Jährige nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Im Kreis Sigmaringen kommt es zu einem schweren Unfall mit einer Toten und mehreren Schwerverletzten. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.















Link kopiert

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag im Kreis Sigmaringen auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, dort mit zwei Autos kollidiert und gestorben. Die 44-Jährige prallte ersten Erkenntnissen zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve zuerst in ein Fahrzeug, in dem ein 84-Jähriger und eine 82-Jährige saßen. Dannach krachte das Auto in das Fahrzeug eines 53-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Unfallursache noch unklar

Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Die anderen Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht – teilweise mit dem Hubschrauber. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Strecke zwischen Scheer und Sigmaringendorf war am Nachmittag voll gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet.