Kreis Sigmaringen: 49-Jährige prallt mit Auto gegen Betonwand und stirbt

Tödlicher Unfall im Kreis Sigmaringen: Laut Polizei war die Frau in einer Linkskurve ins Schleudern geraten (Symbolfoto).

In einer Kurve geriet die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.











Eine Frau ist mit ihrem Auto im Kreis Sigmaringen gegen eine Betonwand geprallt und tödlich verletzt worden. Die 49-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Sie sei ersten Erkenntnissen nach mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und dann gegen die Betonwand neben der Fahrbahn geprallt. Rettungskräfte hätten sie noch aus dem Wrack befreit.

Mehrere Einsatzkräfte, die Feuerwehr sowie die Polizei seien am Dienstagnachmittag zu dem Unfallort in Blochingen ausgerückt, einem Teilort der Stadt Mengen. Die Landesstraße 268 musste gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde mit der Klärung der genauen Unfallursache beauftragt. Die Frau war alleine mit dem Auto unterwegs.