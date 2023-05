Leichtflugzeug muss notlanden – was war die Ursache?

Am Montag muss ein Leichtflugzeugs auf einer Wiese im Kreis Schwäbisch Hall notlanden. Was die Polizei nun als Ursache vermutet.















Am Montag muss ein Leichtflugzeugs auf einer Wiese bei Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) notlanden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Hinweise auf Manipulation oder ähnliches hätten sich nicht ergeben, sagte ein Sprecher am Dienstag. Der Motor des sogenannten Gyrocopters war am Montagvormittag ausgefallen. Der 58 Jahre alte Pilot des hubschrauberähnlichen Flugzeugs mit Rotor hatte mehrfach versucht, ihn neu zu starten, was nicht gelang. Bei der Notlandung verletzten er und sein 36 Jahre alter Mitflieger sich leicht. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Unfallursache.