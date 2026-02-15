Kreis Rottweil: Mann verbrennt nach Unfall in seinem Auto

1 Tödlicher Unfall im Kreis Rottweil (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer prallt im Kreis Rottweil gegen einen Baum. Er kommt nicht rechtzeitig aus dem Wagen, der zum Brennen anfängt.











Ein 58 Jahre alter Mann ist in seinem Wagen im Kreis Rottweil verbrannt. Der Mann war in einer lang gezogenen Kurve von der Straße bei Sulz am Neckar abgekommen, wie die Polizei berichtete. Daraufhin sei sein Fahrzeug gegen einen Baum gefahren.

Nach dem Aufprall sei der Wagen in Brand geraten. Der 58-Jährige erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.