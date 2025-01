Kreis Reutlingen: Christbäume und Menschen rutschen von fahrendem Anhänger

1 Die Polizei zählt sechs Verletzte. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein Verein fährt mit einem Traktorgespann von Haus zu Haus, um alte Christbäume einzusammeln. Doch dann kommt es zu einem Unfall. Sechs Menschen werden verletzt.











Auf dem Weg zu einem Häckselplatz sind etliche Christbäume und mehrere Menschen von einem Traktoranhänger gestürzt. Dabei verletzten sich am Samstag fünf Menschen im Alter von 15 bis 26 Jahren leicht und eine 14-Jährige schwer, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr ein junges Team eines christlichen Vereins in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mit einem Traktor und Anhänger von Haus zu Haus und sammelte alte Christbäume ein. Mitsamt dem Helferteam und den Christbäumen auf dem vollgeladenen Anhänger sei der 35-jährige Traktorfahrer in Richtung Häckselplatz gefahren. Auf dem Weg habe die Ladung zu rutschen begonnen, alle Bäume und Menschen seien vom Anhänger gestürzt.

Wie genau das geschehen konnte, war einem Polizeisprecher nach zunächst unklar. Ein Sachschaden sei nicht entstanden.