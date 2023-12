Kreis Reutlingen: 14-Jähriger versucht Sattelzug zu stehlen

1 Ein 14-Jähriger aus dem Kreis Reutlingen nutzte seine Chance, einen Lkw zu stehlen – erfolglos (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/

Der Schlüssel steckt noch im Zündschloss. Das nutzt ein 14-Jähriger aus dem Kreis Reutlingen, um einen Lastwagen zu stehlen. Warum der Jugendliche scheiterte.











Das hatte er sich wohl anders vorgestellt: Ein 14-Jähriger soll in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) vergeblich versucht haben, einen Lastwagen zu stehlen. Mit dem Schlüssel in der Zündung habe der Laster am späten Freitagabend in dem Wohngebiet des Jugendlichen geparkt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der sah wohl seine Chance und versuchte mehrmals, den Sattelzug zu starten. Jedoch wurden die Nachbarn durch das viele Abwürgen auf den 14-Jährigen aufmerksam. Der Jugendliche flüchtete - wurde aber kurz darauf von der Polizei in einem Linienbus entdeckt. Er wurde seiner Mutter übergeben.