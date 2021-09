4 Die Polizei fahndet nach den beiden Vermissten (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 15-Jährige aus Durmersheim und ein 16-Jähriger aus Rodalben in Rheinland-Pfalz werden seit 11. September vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind und hat Fotos der Vermissten veröffentlicht.

Durmersheim/Rodalben - Eine 15 Jahre alte Jugendliche aus Durmersheim im Kreis Rastatt sowie ihr 16-jähriger Freund aus Rodalben in Rheinland-Pfalz werden seit dem 11. September vermisst. Die Polizei hat nun Fotos der beiden veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Bilder befinden sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, verließ die 15-Jährige am 11. September ihre Wohngruppe in Durmersheim und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Jugendliche ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange dunkelbraune Haare. Als sie verschwand, dürfte die 15-Jährige mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit weißen Streifen und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei vermutet, dass das Mädchen mit ihrem 16-jährigen Freund unterwegs ist. Dieser ist ebenfalls seit dem 11. September verschwunden. Er lebte in einer Jugendeinrichtung in Rodalben in Rheinland-Pfalz. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten werden unter der Telefonnummer 07 81/21 28 10 entgegengenommen.