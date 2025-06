Kreis Rastatt: Fahrradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

1 Der Unfall endete tödlich. (Symbolbild) Foto: dpa/David Young

Ein Autofahrer parkt und öffnet seine Tür zum Aussteigen. In diesem Moment fährt ein Fahrradfahrer vorbei. Der Unfall endet tödlich.











Wenige Tage nach einem Unfall in Steinmauern (Kreis Rastatt) ist ein Fahrradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 64 Jahre alte Mann starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Fahrradfahrer tödlich verletzt

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte ein 57-jähriger Autofahrer am Donnerstag die Türe seines geparkten Wagens öffnen, als es in der Folge zur Kollision mit dem Fahrradfahrer kam. Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Dort starb er.