Kreis Konstanz: Fünf Verletzte und hoher Schaden bei Wohnhausbrand

In der Nacht gerät der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Stockach in Brand. Fünf Menschen werden verletzt, der Schaden ist beträchtlich.











Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Stockach (Kreis Konstanz) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Es sei außerdem ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Dachstuhl des Gebäudes sei am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die elf anwesenden Bewohner hätten das Haus eigenständig verlassen. Zwei Bewohner und zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers wegen Verdachts auf Rauchvergiftungen behandelt. Ein weiterer Feuerwehrmann sei leicht an der Hand verletzt worden. Das Haus war nach dem Brand zunächst nicht mehr bewohnbar.