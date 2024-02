Kreis Karlsruhe: Vermisster Mann mutmaßlich getötet – Zeugen gesucht

2 Neben diesem Mercedes war der Tote gefunden worden. Foto: Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein seit Donnerstag vermisster 63-Jähriger wird tot neben seinem Auto im Kreis Karlsruhe entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nun Zeugen.











Link kopiert

Ein in einem Waldstück entdeckter Toter ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Leiche des 63-Jährigen war am Freitag neben seinem Auto, einer Mercedes M-Klasse, in einem Waldstück bei Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) zwischen Kleinsteinbach und Söllingen von einem Spaziergänger entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Ersten Ermittlungen zufolge starb der 63 Jahre alte Mann an Verletzungen, die ihm durch scharfe Gewalteinwirkung zugefügt worden seien. Genauere Angaben zum Tatwerkzeug konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Der Mann war seit Donnerstag als vermisst gemeldet gewesen.

Die Kriminalpolizei setzte eine Sonderkommission ein. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 1. Februar, 14 Uhr und den Morgenstunden des 2. Februar verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem schwarzen SUV Mercedes-Benz, M-Klasse mit KA-Kennzeichen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.