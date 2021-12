1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 74 Jahre alter Mann soll in Graben-Neudorf seine 70-jährige Frau und dann sich selbst getötet haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Obduktion.















Graben-Neudorf - Im Kreis Karlsruhe soll ein 74 Jahre alter Mann seine vier Jahre jüngere Ehefrau und sich selbst getötet haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde das Paar am Vortag von einer Angehörigen in deren Haus in Graben-Neudorf entdeckt. Rettungskräfte hatten nur noch deren Tod feststellen können, hieß es.

Es bestehe der Verdacht, dass der Mann seine Ehefrau erwürgt hat. Später soll er sich mit einem Messer selbst das Leben genommen haben. Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Obduktion.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/