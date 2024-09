Großeinsatz der Polizei im Kreis Karlsruhe: Messerangriff – 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt

1 Bei einem größeren Polizeieinsatz wurde ein Mann festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Andreas Gora

Am Donnerstagabend umstellten Spezialkräfte der Polizei am Abend ein Wohnhaus in einem 3 700 Einwohner-Ort, nachdem eine Person dort mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde.











Am Donnerstagabend kam es laut der Polizei in Stutenseee-Büchig im Kreis Karlsruhe zu einem Streit, bei dem ein 57-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Polizeiangaben gegenüber unserer Zeitung griff ein Mann während einer Auseinandersetzung gegen 19 Uhr zum Messer und verletzte seinen Kontrahenten schwer. Spezialkräfte umstellten am Abend ein Wohnhaus in dem 3 700 Einwohner-Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Der Verdächtige wurde schließlich von Einsatzkräften in Schutzausrüstung aus dem Haus geführt und festgenommen.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Angegriffene wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Opfer und der Täter haben sich laut der Polizei gekannt. Im Zuge der Ermittlungen wurden ein 21-Jähriger und ein 62-jähriger Mann festgenommen. Der jüngere Mann wurde inzwischen wieder freigelassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen dauern an.

Die Polizei will weitere Details zur Tat im Laufe des Vormittags in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft bekannt geben.