Kreis Karlsruhe: Brand in Autohaus - Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: imago/Martin Wagner

In einem Autohaus in Ettlingen kommt es am Mittwochabend zu einem Brand. Ein Mitarbeiter will die Flammen löschen und wird dabei schwerst verletzt.











In einer Halle eines Autohauses in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter habe versucht, das Feuer zu löschen, und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei in eine Spezialklinik gebracht worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er in dem Gebäude an einem Fahrzeug gearbeitet, als es zu dem Feuer kam. Die genaue Brandursache müsse noch ermittelt werden, hieß es.

Eine benachbarte Flüchtlingsunterkunft sei für die Dauer des Einsatzes evakuiert worden. Die Menschen hätten aber noch in der Nacht in die Unterkunft zurückkehren können. Teile des Autohauses sind laut Polizei einsturzgefährdet. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 300.000 Euro.