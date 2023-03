1 Laut Polizeiangaben brannten 24 Wohncontainer. Foto: dpa/Thomas Riedel

Am Mittwochmorgen brennt eine Arbeiterunterkunft auf einem Spargel- und Erdbeerhof im Landkreis Karlsruhe. Zwei Personen werden verletzt. Die Polizei äußert sich zur Brandursache.















Link kopiert

Zwei Personen sind bei einem Brand in einer Arbeiterunterkunft auf einem Spargel- und Erdbeerhof im Landkreis Karlsruhe leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei den Verletzten um einen Bewohner und einen Feuerwehrmann. Etwa 50 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in einem Wohncontainer in der Nähe des Obsthofs bei Eggenstein-Leopoldhafen ausgebrochen. Die Flammen griffen dann schnell auf nahe gelegene Unterkünfte über.

Die Polizei geht bei der Brandursache ersten Ermittlungen zufolge von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Nach Polizeiangaben brannten 24 Wohncontainer. Beamte der Kriminaltechnik sicherten die Spuren. Die Ermittlungen dauerten am Mittwochmittag noch an.