Kreis Heilbronn: Tödliches Feuer in Leingarten – eine Person kommt ums Leben

1 Bei einem Feuer in Leingarten kam eine Person ums Leben. Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

In Leingarten kommt es zu einem tödlichen Feuer, eine Person stirbt. Was bislang über den Brand und den Einsatz bekannt ist.











Link kopiert

Bei einem Hausbrand in Leingarten (Kreis Heilbronn) ist ein Mensch gestorben. Eine weitere Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 13 Uhr war die Leitstelle über den Brand informiert worden.

Warum das Feuer in dem Haus ausbrach, war zunächst unklar. Das Haus war nach dem Brand am Montagmittag zunächst nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden laut Polizei anderweitig untergebracht. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn und die freiwillige Feuerwehr Leingarten waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, zudem waren mehrere Rettungsfahrzeuge vor Ort. Der Einsatz der Kriminalpolizei, die unter anderem zur Spurensicherung im Einsatz war, dauerte am Montagabend noch an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.