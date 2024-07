Kreis Heilbronn: Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

1 Der 37-Jährige erlag im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Auto kommt in einer Kurve ins Schlingern und erfasst einen Radfahrer. Die Notmediziner konnten ihn nicht mehr retten.











Link kopiert

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Radfahrer in Langenbrettach (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor heute Nachmittag ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve der Straße in Richtung Schwabach die Kontrolle über sein Auto und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Radfahrer. Der 37-Jährige erlag im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen. Die Straße war rund um die Unfallstelle noch am Abend gesperrt.