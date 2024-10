1 Am Wochenende war ein Rettungshubschrauber im Einsatz nachdem ein Kleinkind sich schwer verbrüht hatte. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Rettungseinsatz mit einem Hubschrauber: In Heilbronn musste am Wochenende ein Kleinkind mit schweren Verbrühungen in eine Spezialklinik geflogen werden.











Ein zweijähriges Kind hat sich am Wochenende in Heilbronn schwer verbrüht, nachdem es einen Wasserkocher von einer Arbeitsfläche gezogen hatte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Adenauerplatz in Heilbronn war für den Einsatz zwischenzeitig gesperrt.