1 Die Polizei bestätigt, dass in der Nacht auf Sonntag in Hattenhofen mehrere Schüsse gefallen sind und eine Person verletzt worden ist (Symbolfoto). Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

Einem Bericht des „SWR“ zufolge ist in der Nacht auf Sonntag offenbar eine Person durch Schüsse in Hattenhofen im Kreis Göppingen verletzt worden.















Bereits in der Nacht auf Sonntag sollen in Hattenhofen im Kreis Göppingen mehrere Schüsse gefallen sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Nach Informationen des „SWR“ wurde mindestens ein Mensch verletzt. Die Staatsanwaltschaft will sich laut Polizei am Montag zum dem Vorfall äußern.

Am Freitagabend war ein Mann in Stuttgart-Zuffenhausen schwer durch Schüsse verletzt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet, um den Tathergang zu klären und die Verdächtigen zu finden. Ob die Fälle zusammenhängen, ist bisher nicht bekannt.