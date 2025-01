Kreis Göppingen: Lebensgefährliche Aktion - Kinder bauen Schneemann im Gleisbereich

Skifahren in Baden-Württemberg Diese Skigebiete sind am Wochenende voraussichtlich geöffnet

Wenn auch das Rodelwetter in Stuttgart noch auf sich warten lässt, so gibt es in Baden-Württemberg einige Adressen, die Skifreunde am Wochenende ansteuern können. Diese Skigebiete haben am Wochenende voraussichtlich geöffnet.