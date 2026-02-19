1 Wegen der Dachkonstruktion sei das Löschen für die Feuerwehr schwierig gewesen (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Mitten in der Nacht müssen sieben Menschen ihr Zuhause verlassen. Das Feuer am Flachdach stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung.











Rund eine halbe Million Euro Schaden ist bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Göppingen entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt mussten sieben Menschen das Gebäude in Bad Überkingen in der Nacht verlassen.

Das Feuer brach demnach in dem Flachdach des Hauses aus. Wegen der Dachkonstruktion sei das Löschen für die Feuerwehr schwierig gewesen, hieß es weiter. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.