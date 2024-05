Kreis Göppingen: 88-Jähriger aus Gingen an der Fils vermisst

2 Die Polizei suchte den Vermissten unter anderem mit einem Hubschrauber. Ein Fahndungsfoto finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Seit Sonntagvormittag sucht die Polizei nach dem vermissten Senior. Weil die Fahndung bisher erfolglos blieb, bitten die Ermittler nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.











Link kopiert

Am Sonntag hat der 88-jährige Hans Z. ein Seniorenheim in Gingen an der Fils verlassen, seitdem wird er vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte der Senior das Heim gegen 10 Uhr verlassen. Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist und an Diabetes leidet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 88-Jährige in einer hilflosen Lage ist.

Trotz einer Suche der Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber konnte der Mann bis zum Abend nicht gefunden werden. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise. Hans Z. ist 1,75 Meter m groß, 85 Kilogramm schwer und hat kurze weiße Haare. Er trägt eine beige Hose und Sandalen. Zudem geht er an einem Rollator. Ein Foto des Vermissten finden Sie in unserer Bildergalerie. Personen, die den Vermissten seit Sonntagvormittag gesehen haben, oder wissen, wo er sich aufhält, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07 31 / 18 80 ans Polizeipräsidium Ulm zu wenden.