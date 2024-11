Kreis Esslingen: Zwei Einbrüche in Metzgereien – mehrere Tausend Euro Schaden

1 In der Nacht auf Donnerstag kam es im Kreis Esslingen zu Einbrüchen in Metzgereien. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Kirchheim unter Teck und in Wernau in Metzgereien eingebrochen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.











In der Nacht auf Donnerstag ist es im Kreis Esslingen zu Einbrüchen in Metzgereien gekommen.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei in der Naberner Straße in Jesingen (Kirchheim unter Teck). Dort brach er die Kassenautomaten auf und stahl neben den dazugehörigen Einsätzen das enthaltene Bargeld.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Metzgerei ist es laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Hauptstraße in Wernau gekommen. Gegen 4.30 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt. Dort brach er ebenso einen Zahlautomaten auf und entwendete daraus Bargeld. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Der Polizeiposten Wernau ermittelt.

Ob die beiden Einbrüche in Wernau und Jesingen in Zusammenhang stehen sei Gegenstand der Ermittlungen.