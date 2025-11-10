Kreis Esslingen: Zusammenstoß mit Gegenverkehr – VW landet auf Dach

1 Die beiden verletzten Personen wurden mit dem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Foto: IMAGO/Eibner

Auf der K1243 bei Owen sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Die Strecke war während der Unfallaufnahme bis etwa 21:45 Uhr voll gesperrt.











Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1243 bei Owen sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. Während der Unfallaufnahme war die Strecke für einige Stunden voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 82-Jähriger gegen 18:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße aus Richtung Nürtingen kommend unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Wagen nach links und streifte zunächst den Volvo eines 51-Jährigen, bevor er schließlich frontal versetzt mit einem VW Golf eines 25-Jährigen zusammenstieß.

Der Golf überschlug sich daraufhin und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen. Das Fahrzeug des 82-jährigen Unfallverursachers landete ebenfalls im Grünstreifen. Der 25-jährige Fahrer des VW Golf wie auch der 82-jährige Mercedes-Fahrer wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 1243 Richtung Nürtingen bis etwa 21:45 Uhr vollgesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro.