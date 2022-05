1 Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Foto: Ines Rudel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte den Ochsenbrunnen in Nürtingen (Kreis Esslingen) beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben.















Den Nürtinger Ochsenbrunnen am Schillerplatz haben unbekannte Vandalen laut Polizeiangaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag verunreinigt und beschädigt. Am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, alarmierten Mitarbeiter des Bauhofs die Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten Unbekannte in der Nacht Blumenkübel in den Brunnen gestellt, sowie Bauschutt und anderen Unrat hineingeworfen. Unter anderem war von einer unweit gelegenen Baustelle stammendes Bitumen in den Brunnen gekippt worden. Diese fast nicht entfernbare Masse verklumpte im Wasser, setzte sich überall fest und dürfte auch in die Filter- und Pumpenanlage des Brunnens eingedrungen sein und diese beschädigt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 07022 / 92 24 0 zu melden.