1 Weihnachtsbaum-Kehraus: Ausgediente Bäume müssen abgeschmückt werden. Foto: imago images/Petra Schneider

Nach den Weihnachtsfeiertagen haben viele keine Verwendung mehr für ihren Christbaum. Damit die Bäume nicht wild entsorgt werden, werden in vielen Kommunen Sammelplätze eingerichtet oder Abhol-Aktionen organisiert. Ein kleiner Überblick über einige der Angebote.















Nach dem Weihnachtsfest stellt sich die Frage: Wohin mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen? Viele Kommunen oder örtliche Organisationen wissen darum und bieten Möglichkeiten an, das festliche Grün zu entsorgen. Ein Überblick über einige Angebote im Kreis Esslingen.

Die Stadt Esslingen bietet im neuen Jahr gleich 22 verschiedene Sammelplätze im Stadtgebiet an. Vom 2. Januar bis einschließlich 15. Januar können die Bäume an den ausgeschilderten Sammelplätzen kostenlos abgegeben werden. Danach werden die Plätze abgeräumt. Die Stadt bittet allerdings eindringlich darum, jeglichen Baumschmuck oder Lametta vor der Abgabe zu entfernen. Wo genau sich die Sammelplätze befinden, ist auf der Internetseite der Stadt Esslingen zu erfahren.

Nürtinger Grünsammelstellen nehmen Weihnachtsbäume an

Auch in Nürtingen können ausgediente Weihnachtsbäume zwischen dem 2. Januar und dem 13. Januar an verschiedenen Stellen kostenlos abgegeben werden. Die Sammelstellen sind unter anderem auf der Internetseite der Stadt sowie im Müllkalender zu erfahren. Die Weihnachtsbäume können nach Angaben der Stadt auch kostenlos auf den Grünsammelstellen abgegeben oder aber in der Biotonne entsorgt werden.

In Ostfildern wird das ausgediente Grün nach den Feiertage sogar direkt von zu Hause abgeholt. Die Weihnachtsbaum-Sammlung beginnt am Samstag, 7. Januar, um 9 Uhr – läuft aber in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich ab. In Nellingen, Ruit, dem Scharnhauser Park und der Parksiedlung werden der CVJM Nellingen, der CVJM Ruit sowie die neu fusionierte evangelische Kirchengemeinde Nellingen, Scharnhauser Park, Parksiedlung die Weihnachtsbäume sammeln. Dafür werden im Vorfeld Sammelbüchsen in örtlichen Geschäften aufgestellt. Wer spendet, bekommt eine Banderole für den Baum – Richtwert für die Spende sind zwei Euro. Mit den Spendengeldern werden gemeinnützige Projekte unterstützt. Die abgeschmückten Bäume sollen laut den Organisatoren bis 9 Uhr vor die Haustür gelegt und die Banderole gut sichtbar daran befestigt werden.

In Kemnat und Scharnhausen übernehmen die Jugendfeuerwehren ebenfalls von 9 Uhr an den Abtransport der Bäume. Sie sollten gut sichtbar mit Namensschild vor die Haustür gestellt werden. Die Mindestspende in Höhe von zwei Euro wird an der Haustür eingesammelt und kommt der Arbeit der Jugendfeuerwehr zugute.

Abholung gegen Spende

Auch in Plochingen werden die Christbäume von Helfern des CVJM abgeholt. Hier kann die Banderole, mit der die ausgedienten Bäume gekennzeichnet werden sollen, gegen eine Spende von mindestens zwei Euro im Internet heruntergeladen werden. Die abzuholenden Bäume sollen mit einer Banderole ausgestattet und gut sichtbar vor dem Grundstück platziert werden. Abgeholt werden sie am Samstag, 7. Januar, zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr.

In Leinfelden-Echterdingen sammeln das DRK Leinfelden und Stetten, der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Musberg und der CVJM Echterdingen am Samstag, 14. Januar, von 9 Uhr an ausgediente Christbäume gegen eine Spende von drei Euro pro Christbaum ein. Die Spende kommt den Sammelteams zugute. Wer seinen Baum abholen lassen will, sollte diesen ohne Schmuck und gut sichtbar am Straßenrand bereit stellen. Zudem muss der Baum mit einem Adresszettel versehen werden – die Vorlage dafür kann auf der Homepage der Stadt Leinfelden-Echterdingen heruntergeladen werden. Wer seinen Baum nicht abholen lassen will, kann ihn bei der Kompostieranlage Stetten abgeben.

Sammelplätze und Spendenzettel für Weihnachtsbäume

Esslingen

In Esslingen kann man an den folgenden Plätzen seinen ausgedienten Weihnachtsbaum loswerden: Berkheim (Parkplatz beim Wertstoffhof), Hohenkreuz (Parkplatz beim Schulzentrum Nord, Barbarossastraße ), Innenstadt (Maille am Rossneckar, Kinderspielplatz Schilleranlage, Spielplatz vor Bauhof Heilbronner Straße), Liebersbronn (Im Gehren, bei der Schule), Mettingen (Kinderspielplatz Cannstatter Straße), Oberesslingen/Hegensberg (Lammgarten/ Kreuzstraße, Ecke Weiher-/Landhausstraße, rechts beim Rückhaltebecken in der Schorndorfer-/Abzweigung Hegensberger Straße sowie Ecke Diakonissenweg/ Kegelstraße), Pliensauvorstadt (Kinderspielplatz Schubartanlage und Kinderspielplatz Tannenberganlage), RSKN (Heidestraße Spielplatz sowie Kelterstraße bei der Kleintierzuchtanlage neben dem Glascontainer), Sirnau (Spielplatz/Finkenweg), Wäldenbronn (Deponie Katzenbühl, Öffnungszeiten beachten), Weil (Ecke Wannenrain/ Klosterallee), Brühl (Palmenwaldstraße, neben Glascontainer) Zell (Grünanlage bei der Weinpresse in der Wilhelmstraße/Hauptstraße, Zollberg (Zollernplatz, Spielplatz Blienshaldenweg).

Ostfildern

Die Banderolen, mit denen die abzuholenden Weihnachtsbäume in Nellingen, Ruit, Scharnhauser Park und Parksiedlung gekennzeichnet werden sollen, sind in örtlichen Geschäften erhältlich. In Nellingen sind das die Edelbrennerei Aichele in der Wilhelmstraße 6, die Metzgerei Benzler in der Esslinger Straße 3, die Bäckerei Bluthardt in der Esslinger Straße 12 und das Weinhaus Mauz in der Bismarckstraße 51. Im Scharnhauser Park gibt es die Banderole in der Markthalle Bäckerei Schultheiss und in der Parksiedlung im evangelischen Pfarramt in der Lindenstraße 1. In Ruit kann die Banderole in der Bäckerei Zoller in der Hedelfinger Straße 11 abgeholte werden, ebenso im Ladengeschäft Clauss in der Hedelfinger Straße 16, am Gemüsestand Bauer Illi in der Kepplerstraße 32 sowie in der evangelischen Auferstehungskirche in der Mörikestraße 8.