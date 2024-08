Kreis Esslingen will Spezialisten ausbilden: Fahrradwerkstätten fehlt der E-Bike-Nachwuchs

Kreis Esslingen will Spezialisten ausbilden

1 Der E-Bike-Boom erfordert speziell geschulte Fachkräfte. Foto: dpa//Mascha Brichta

Der Kreis Esslingen wollte ab dem Schuljahr 2024/25 eine neue Berufsausbildung an der Philipp-MattäusHahn-Schule in Nürtingen starten. Doch auf die Zusage des Regierungspräsidiums wartet man seit Monaten. Was die Behörde dazu sagt.











E-Bikes sind angesagter denn je: Der Bestand an elektrisch unterstützten Fahrrädern in Deutschland erreichte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr mit rund elf Millionen E-Bikes einen neuen Höchststand. Ihr Anteil am gesamten Fahrradabsatz stieg 2023 erstmals auf über 50 Prozent. Die Verkaufzahlen wachsen seit Jahren konstant – und das, obwohl sie im Vergleich mit herkömmlichen Fahrrädern deutlich teurer sind. Laut dem Verbund Service und Fahrrad lag der Durchschnittspreis aller E-Bikes 2023 bei 4190 Euro.