Kreis Esslingen: Wie Vereine von Spenden in Millionenhöhe profitieren

Die Vereine im Kreis Esslingen profitieren von einer KSK-Spendenidee, die jetzt zehn Jahre alt wird. Auf diese Weise sind Spenden in Millionenhöhe eingegangen.











Die Spendenplattform WirWunder der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK), feiert das zehnjährige Bestehen. Für mehr als 1000 Projekte sind dort nach Angaben der KSK mehr als dreieinhalb Millionen Euro gespendet worden.

„Das sind dreieinhalb Millionen Euro, die den Landkreis Esslingen noch lebens- und liebenswerter machen“, sagt Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, denn die Plattform ermögliche Vereinen, Spenden von Unterstützern zu sammeln und so ihre Projekte und Aktivitäten zu finanzieren und gleichzeitig ihre Reichweite zu erhöhen sowie Menschen dazu zu ermutigen, sich für ihre Zwecke zu engagieren.

Die Spenden an die Vereine im Kreis Esslingen sollen zu 100 Prozent ankommen

Das Prinzip von WirWunder funktioniert ganz einfach: Vereine im Landkreis können sich auf: www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen registrieren. „Menschen, die etwas Gutes tun wollen, suchen sich einen dieser Vereine beziehungsweise ein Projekt aus und spenden einen Betrag ihrer Wahl“, heißt es in der Mitteilung.

Für die Nutzenden ist die Spendenplattform kostenlos, da die Kreissparkasse alle anfallenden Kosten übernimmt und so komme 100 Prozent der Spenden bei den Empfängern an.

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen legt immer mal wieder was drauf

Zusätzlich honoriere die Kreissparkasse die Spendenfreudigkeit der Menschen, indem sie durch verschiedene Aktionen selbst Fördergelder beisteuert. Rund eine Million Euro hat das Geldinstitut in den vergangenen zehn Jahren nach eigenen Angaben durch Spendenmarathons, durch Verdoppelungs- und Gutscheinaktionen bereitgestellt.

„Ein Highlight war die Spendenwanderung 2019 um Neuffen. Rund 1700 Naturbegeisterte folgten unserer Einladung und wanderten über 18 000 Kilometer für einen guten Zweck“, erinnert sich Marcus Wittkamp, Leiter gesellschaftliches Engagement bei der Kreissparkasse. Die Kreissparkasse spendete damals für jeden erwanderten Kilometer einen Euro und das Geld kam 111 sozialen Projekten im Landkreis zugute, die die Wanderfreudigen ausgesucht hatten.

Der VfB Reichenbach hat mit Spenden Kabinen und Flutlicht finanziert

Viele Vereine haben laut KSK jahrelang von der Idee profitiert. Ein Beispiel ist der VfB Reichenbach, der in den vergangenen zehn Jahren über 750 000 Euro an Spendengeldern sammeln und damit auch den Kabinentrakt neu gestalten und Flutlicht finanzieren konnte.

Anlässlich des Jubiläums lädt die Kreissparkasse bis zum 30. Oktober zum Spendenmarathon ein. Die Kreissparkasse honoriert die Spenden mit insgesamt 50 000 Euro.