Kreis Esslingen: Wie Nürtingen mit Zuwanderung und Migration umgeht

Bei der Interkulturellen Woche in Nürtingen steht das Zusammenleben im Fokus. Die Bürgermeisterin Annette Bürkner fordert Sachlichkeit und Rückgrat.











Unter dem Motto „dafür!“ startet in Nürtingen die Interkulturelle Woche, die von Freitag, 19. September, bis Samstag, 27. September, einen bunten Mix an Veranstaltungen rund ums Thema Zusammenleben anbietet. Es wird gekocht, es gibt Filme und einen Beitrag von der Fachstelle für Extremismusdistanzierung (FEX) zum Zusammenhang von Einsamkeit und Radikalisierung am Freitag, 26. September, um 19 Uhr in der Stadthalle.

Einen Auftakt der Interkulturellen Woche mit Musik gibt es am Freitag, 19. September, um 20 Uhr mit dem Konzert des Nürtinger Musikers Yan Mushegera auf dem Schillerplatz. An einem Mitmachstand des Kreisdiakonieverbands Esslingen und der Caritas-Dienste kann ab 18 Uhr frischer Hefezopf gegessen und über „alte Zöpfe“ gesprochen werden.

Bürgermeisterin wirbt bei Migrationsthemen für Rückgrat und Sachlichkeit

Und Bürgermeisterin Annette Bürkner begrüßt das Engagement zugunsten der Interkulturellen Woche und erklärt: „Gerade in aktuellen Debatten um Zuwanderung und Migration braucht es Sachlichkeit, aber auch Haltung und Rückgrat.“

Junge Menschen kochen im Jugendhaus Nürtingen

Auf die Kinder wartet am Montag, 22. September, um 9.30 Uhr ein Bilderbuchkino mit Silvia Peter in der Stadtbücherei. Zum Internationalen Mittagstisch lädt am Dienstag, 23. September, von 12 bis 14 Uhr der Fachdienst Jugend Bildung Migration der Bruderhaus-Diakonie im Jugendhaus am Bahnhof ein. Und am Donnerstag, 25. September, dürfen Jugendliche eigene Kochideen ab 17 Uhr ins Jugendhaus am Bahnhof bringen.

In der Glashalle des Rathauses hält Nahostreferent Kamal Sido ebenfalls am 25. September um 20 Uhr einen Vortrag über Syrien nach Assads Sturz und in der Bar International des Kulturvereins Provisorium ist Zeit für Begegnungen und das Ausprobieren von Drinks aus verschiedenen Ländern. Die Länderküche im Welthaus wartet am Freitag, 26. September, ab 18 Uhr mit Spannendem aus Kultur, Politik und Ökologie aus einem Land des globalen Südens auf.

Sportler und Funktionäre vom TSV Oberensingen diskutieren über Vielfalt

Der Samstag widmet sich der Teekultur. Im Bürgertreff lädt der Fachrat für Interkulturelles Zusammenleben zur Teeverkostung ein.

Abgerundet wird die Interkulturelle Woche am Montag, 29. September mit dem runden Leder, wenn Kreisdiakonieverband, die TSV Oberensingen und die Stadtbücherei um 18.30 Uhr den Film „Einigkeit & Recht & Vielfalt“ zeigen und danach zum Gespräch mit Spielerinnen, Spielern und Funktionären der TSV Oberensingen einladen.

Den Flyer mit dem vollständigen Programm gibts es auf der städtischen Homepage: www.nuertingen.de zum Download.