1 An den Eistheken gibt es reichlich Auswahl. Doch wie lange werden die Waffeln in diesem Jahr noch verkauft? Foto: dpa/David Ebener

Durch die Coronakrise und den Krieg in der Ukraine hatten die Eisdielen im Landkreis zuletzt einen schweren Stand. Nach Ausbleibenden Kunden steigen nun die Rohstoffpreise. Wie viel kostet eine Kugel Eis im Moment und wie lange gehen die Waffeln noch über die Theke?















Leidenschaftliche Eisesser dürften gewohnt sein, dass der Preis für die kugelförmige Leckerei an der Lieblingstheke alle paar Jahre um einige Cent erhöht wird. Die Vermutung, dass die Preise auch angesichts der Energiekrise nun also erneut in die Höhe schießen, liegt nahe. Wie sieht es im Kreis Esslingen aus? In der Eisdiele Amore & Gelati in Nürtingen etwa wurden die Preise zu dieser Saison von 1,70 Euro pro Kugel auf zwei Euro angehoben. Wie Geschäftsführer Till Sepke sagt, hat man damit den Preis an die Filiale in Tübingen angeglichen und außerdem den höheren Rohstoffpreisen und dem vergleichsweise aufwendigen Herstellungsverfahren der selbst gemachten Bio-Eissorten Rechnung getragen.