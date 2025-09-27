Kreis Esslingen: Wie eine Nürtinger Idee bis nach Westafrika gelangte

Wie eine Nürtinger Idee bis nach Westafrika gelangte

1 Pit Lohse, Julia Rieger und Fatou N`Diaye-Pangsy setzen sich für den Verein Namél ein. Foto: Markus Brändli

Westafrika und Nürtingen sind voneinander rund elf Flugstunden entfernt, aber gleichzeitig durch einen Verein in wichtigen Fragen eng verbunden, berichtet Fatou N`Diaye-Pangsy. Die Unterensingerin, die in Dakar, der Hauptstadt des Senegal geboren wurde, hat den Verein Namél vor zwölf Jahren in Nürtingen gegründet. Namél bedeutet Hoffnung – und dieser Name ist Programm.