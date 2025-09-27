Kreis Esslingen: Wie eine Nürtinger Idee bis nach Westafrika gelangte
1
Pit Lohse, Julia Rieger und Fatou N`Diaye-Pangsy setzen sich für den Verein Namél ein. Foto: Markus Brändli

Die Kinderkulturwerkstatt in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen ist Patin für ein Projekt, das elf Flugstunden entfernt liegt.

Westafrika und Nürtingen sind voneinander rund elf Flugstunden entfernt, aber gleichzeitig durch einen Verein in wichtigen Fragen eng verbunden, berichtet Fatou N`Diaye-Pangsy. Die Unterensingerin, die in Dakar, der Hauptstadt des Senegal geboren wurde, hat den Verein Namél vor zwölf Jahren in Nürtingen gegründet. Namél bedeutet Hoffnung – und dieser Name ist Programm.

