Kreis Esslingen: Wendlingen bekommt einen Stadtstrand – aber vorerst nur die Light-Version

1 Ab dem 1. August geht in Wendlingen testweise ein Stadtstrand an den Start – allerdings zunächst in abgespeckter Version. Foto: Kerstin Dannath

Bis zur Bebauung wird ein Grundstück im Herzen von Wendlingen temporär zum Stadtstrand – auch um Fehlnutzungen zu vermeiden.











Link kopiert

Mitten in der Stadt wird sich eine kommunale Freifläche in Wendlingen vom 1. August bis zum 30. September in einen Stadtstrand verwandeln – allerdings zunächst in einer abgespeckten Light-Version, wie der erste Beigeordnete Markus Lämmle in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt betonte. Sollte sich das Konzept bewähren, könnte im kommenden Jahr mehr gehen – nämlich der Ausbau zu einer großzügigen Sand- und Veranstaltungsfläche inklusive einer festen Zaunanlage.

Für die nun anvisierte Light-Version in der Albstraße sind rund 2000 Euro veranschlagt – als Lämmle die Idee vor wenigen Wochen erstmals präsentierte, wurden die Kosten noch mit etwa 20 000 Euro beziffert. Damals allerdings in der Vollversion mit allem was zu einem Stadtstrand dazugehört. Was angesichts der klammen Stadtkasse aber nicht bei allen Räten für Begeisterung gesorgt hatte. Die Verwaltung betonte indes damals bereits, dass neben der Belebung der Innenstadt mit dem Projekt vor allen Dingen vermieden werden soll, dass es auf dem rund 500 Quadratmeter großen Areal zu Fehlnutzungen kommt.

Wendlinger Eisdiele wird Ankerpächter des Stadtstrandes

Auf der mittlerweile freigeräumten und mit Splitt versehenen Freifläche sollen nun testweise Aufenthalts- und Sitzgelegenheiten inklusive Verschattungen aufgestellt werden. Dazu kommen temporäre Verkaufshütten und Toiletten – das Material ist größtenteils vorrätig, die Arbeiten soll der Bauhof erledigen. Zunächst hatte der örtliche Handels- und Gewerbeverein signalisiert, als Ankerpächter zu fungieren, musste aber aus personellen Gründen kurzfristig einen Rückzieher machen. Dafür will nun aber der Betreiber der benachbarten Eisdiele in die Bresche springen. „Es ist wichtig, dass wir einen Kümmerer haben“, erklärte Lämmle. Geplant sei aber auch, dass sich weitere Gewerbetreibende der Stadt sowie Vereine, Schulen und Kindergärten etwa mit Kuchenverkaufsaktionen oder Vorführungen auf der Fläche präsentieren können. „Wegen der Kürze der Zeit und den anstehenden Sommerferien wird das zumindest in diesem Jahr mit den Schulen und Kindergärten aber wohl nichts“, sagte Lämmle.

Donnerstag bis Sonntag hat der Stadtstrand geöffnet

Bespielt werden soll der Wendlinger Stadtstrand von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag und bei Sonderveranstaltungen bis maximal 22 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten wird die zunächst provisorisch mit Bauzäunen abgesperrte Fläche nicht zugänglich sein. Bewährt sich das Konzept in den nächsten Wochen, wird der Wendlinger Stadtrat Anfang 2026 über eine Weiterführung – dann aber im Vollausbau und für den Zeitraum vom April bis September 2026 entscheiden.

Entstehen soll auf dem Grundstück eigentlich ein Ärztehaus – bis die Neubebauung startet, wird aber noch viel Zeit ins Land gehen. Lämmle rechnet nicht damit, dass das Projekt vor 2027 in die Realisierungsphase geht.