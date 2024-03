Kreis Esslingen: Weitere Einbrüche am vergangenen Wochenende entdeckt

1 Die unbekannten Einbrecher durchsuchten jeweils die Innenräume und richteten dabei Schaden an. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Die Polizei vermeldet am Montag weitere Einbrüche im Kreis Esslingen. Allein in der Panoramastraße in Ostfildern wurden damit drei Einfamilienhäuser von Kriminellen durchwühlt.











Neben mehreren Einbrüchen in Nürtingen und Ostfildern am vergangenen Wochenende wurden im Kreis Esslingen am Montag noch weitere Taten entdeckt. Wie die Polizei berichtet wurde zwischen Samstag und Montagmittag in der Panoramastraße in Ostfildern in ein drittes Einfamilienhaus eingebrochen, in Esslingen war eine Schule betroffen.

Der Unbekannte Täter gelangte in Ostfildern über eine aufgebrochene Terrassentür ins Innere des Hauses und durchsuchte alle Stockwerke nach Beute. Was dabei entwendet wurde, konnte die Polizei noch nicht vermelden. Den angerichteten Schaden schätzen die Beamten auf etwa 2500 Euro.

In der Nacht zum Montag ist dann in Esslingen in der Weilstraße ein Unbekannte in die dortige Schule eingebrochen. Die Tat passierte zwischen 1.40 Uhr und 9.30 Uhr. Der Täter war durch eine aufgebrochene Tür ins Innere gelangt und hatte dort weitere Türen und Schränke aufgebrochen. Auch in diesem Fall ist von möglichem Diebesgut noch nichts genaueres bekannt.