1 In der Nürtinger Innenstadt scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Foto: Roberto Bulgrin

Der Strukturwandel ist vielerorts in vollem Gange. Traditionsgeschäfte schließen, und nicht immer folgt ein neuer Laden nach. In den Rathäusern im Kreis Esslingen will man dem Wandel nicht nur zuschauen, sondern ihn mitgestalten – das ist nicht immer einfach.















Pandemie, wachsender Online-Handel, Inflation: Die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel in den Innenstädten haben sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert. Als Folge haben im Kreis Esslingen zuletzt auch viele Traditionsgeschäfte aufgegeben, die lange als Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher galten. In den Rathäusern hat man inzwischen vielerorts die Innenstadtbelebung zur Chefsache gemacht. Klar ist offenbar: Einfach laufen lassen will man die Sache nicht.