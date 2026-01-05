Kreis Esslingen: Wann und wo kann man seinen Christbaum entsorgen?

1 Im Januar stehen wieder die unglamourösen Abschiede der zuvor schick geschmückten Bäume an. Foto: dpa-tmn

O Tannenbaum, du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Aber spätestens, wenn sich ein Großteil des Grüns eher auf dem Boden als an den Zweigen befindet, wird es Zeit für eine Trennung. Wann und wo wird man sein Nadelgehölz wieder los im Kreis Esslingen?

In Esslingen gibt es dazu wie in jedem Jahr diverse Sammelstellen, wo man bis einschließlich 11. Januar seinen komplett abgeschmückten Baum abgeben kann – kostenlos. Im Bereich der Innenstadt ist das beispielsweise im Schillerpark möglich und auch im Maille-Park. Insgesamt gibt es 22 Sammelstellen, die sich über das Stadtgebiet verteilen. Wo sich die nächstgelegene befindet, ist auf einer Online-Karte ersichtlich: www.esslingen.de/sammelstellen-weihnachtsbaeume.

In Ostfildern – wie auch in vielen anderen Gemeinden – werden die ausgedienten Christbäume von hiesigen Vereinen oder Organisationen abgeholt. Die Sammlung in Ostfildern übernehmen der CVJM Ruit, der CVJM Nellingen und die evangelische Kirchengemeinde Nellingen. Sie findet am Samstag, 10. Januar, ab 9 Uhr statt. Gegen eine Spende von drei Euro kann eine Banderole gekauft werden, die am Christbaum angebracht werden muss. Die Spenden gehen an gemeinnützige Projekte. Verkauft werden sie beispielsweise im Scharnhauser Park in der Markthalle Bäckerei Schultheiss, in der Parksiedlung im evangelischen Pfarramt, in Ruit bei der Bäckerei Zoller und in Nellingen bei der Bäckerei Bluthardt.

In Kemnat und Scharnhausen werden die Spenden direkt an der Tür eingesammelt. Diese gehen an die Jugendfeuerwehr, die auch den Abtransport übernimmt.

Auch in Plochingen übernimmt der CVJM die Baumsammlung. Die Banderole gibt es zum Download unter: www.cvjm-plochingen.de oder kann dem Amtsblatt entnommen werden. Die Spendensumme – mindestens zwei Euro – kann vorab überwiesen werden oder am Abholtag, ebenfalls Samstag, 10. Januar, übergeben werden. Die Bäume sollen laut Stadt bis 8.30 Uhr rausgestellt werden.

Vielerorts im Kreis Esslingen läuft die Christbaumsammlung ähnlich ab

In Leinfelden-Echterdingen übernimmt der CVJM für die Gemarkung Echterdingen die Sammlung und der örtliche DRK-Verband die Stadtteile Leinfelden, Oberaichen, Unteraichen, Musberg und Stetten. In Echterdingen wird die Spende von drei Euro an der Haustür abgeholt, in den übrigen Gebieten soll man laut Stadt das Geld vorab überweisen. Den Abreißzettel sowie die Kontodaten des DRK findet man online über die Website: www.leinfelden-echterdingen.de. Die Abholung beginnt um 9 Uhr.

In Filderstadt sind Mitglieder der Evangelischen Jugend unterwegs. Hier soll man die Bäume bereits bis 8 Uhr rausstellen. Banderolen für drei Euro gibt es in diversen Verkaufsstellen beispielsweise im Gemeindebüro Pfarrberg in Bernhausen, in der Metzgerei Thumm in Bonladen, in der Bäckerei Kurfess in Plattenhardt oder der Bäckerei Helbig in Sielmingen.

Der Ablauf ist in den meisten Kommunen im Kreis ähnlich. In Wendlingen beispielsweise übernimmt der Verband Christlicher Pfadfinder am Samstag die Sammlung, in Wernau die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg und in Aichtal das Evangelische Jugendwerk Grötzingen.

Wer nicht an einer Sammlung teilnehmen will, kann seinen Baum auch an einer örtlichen Kompostieranlage entsorgen. Das ist in der Regel kostenlos.