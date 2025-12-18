Unfall im Kreis Esslingen: Lamborghini Urus kollidiert mit Transporter auf der A8

1 Vermutlich ist bei dem Unfall ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

Der junge Fahrer eines Lamborghini kollidiert am Donnerstag auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) mit einem Transporter. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.











Link kopiert

Ein Unfall mit vermutlich sechsstelligem Sachschaden hat sie am Donnerstag kurz nach 0.30 Uhr auf der Autobahn 8 bei Kirchheim ereignet.

Laut einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm war kurz nach Mitternacht ein 60-jähriger Fahrer eines Fordkleintransporters in Fahrtrichtung München unterwegs. Um einen Lkw zu überholen, wechselte er in Höhe Kirchheim-West auf die linke Fahrspur. Zur selben Zeit sei ein 25-jähriger Fahrer eines Lamborghini Urus mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen. Er stieß mit dem Heck des Transporters zusammen.

A8 mehrere Stunden gesperrt

Beide Fahrzeuge seien auf der linken Spur zum Stehen gekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Weil ein größeres Trümmerfeld entstanden sei, habe die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden müssen. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Sachschaden möchte sich die Polizei nur vage äußern, vermutlich sei jedoch insgesamt ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.