Kreis Esslingen: Unfall mit mehreren Beteiligten

1 Ein Unfall mit mehreren Beteiligten ereignete sich zwischen Neckartailfingen und Neckartenzlingen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden, drei verletzte Fahrzeugführer und vier nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreis Esslingen.











Mehrere Autos kamen bei einem größeren Unfall im Kreis Esslingen zu Schaden. Zudem gab es drei Verletzte. Insgesamt zehntausend Euro Sachschaden vermeldete die Polizei, drei verletzte Fahrzeugführer und vier nicht mehr fahrbereite Pkw.

Es passierte auf der Bundesstraße 312 zwischen Neckartailfingen und Neckartenzlingen am Montagmittag: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrer eines BMW in Fahrtrichtung Metzingen und geriet aufgrund einer bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Möglicherweise, so die Polizei, leitete er einen Überholvorgang ein. Dort streifte er einen entgegenkommenden Skoda, dem wiederum ein Audi in Fahrtrichtung Stuttgart folgte. Nach der Kollision zwischen BMW und Skoda schleuderte dieser, sich um 180 Grad drehend, auf die Gegenspur, wonach ein hinter dem BMW fahrender Mercedes auf den nun auf der Gegenfahrbahn befindlichen Skoda auffuhr. Der BMW wiederum kollidierte mit dem nach Stuttgart fahrenden Audi, wonach dieser in den Grünstreifen schleuderte.

Unfall auf B312: Vollsperrung und Verletzte im Kreis Esslingen

Die jeweiligen Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Pkw Mercedes, der noch vor dem Audi und vor dem Skoda in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, wurde durch einen Streifvorgang leicht beschädigt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Pkw und Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße zwischen Neckartaifingen und Neckartenzlingen bis in den Nachmittag voll gesperrt werden.