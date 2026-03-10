Kreis Esslingen: Unfall, Fahrerflucht, Attacke – Lexus-Fahrerin bespuckt Polizisten

1 Bei einer Polizeikontrolle in Wernau (Kreis Esslingen) hat eine 34-Jährige die Polizisten bespuckt und beleidigt (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Am Montagabend hat eine 34-jährige Lexus-Fahrerin in Wernau (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Anschließend wurde sie gegenüber Polizeibeamten aggressiv. Auf sie kommt eine ganze Reihe von Strafanzeigen zu.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau zunächst in der Bonyháder Allee einen Verkehrsunfall verursacht und war anschließend geflüchtet. Gegen 22.10 Uhr verständigte eine 20-jährige BMW-Fahrerin die Polizei. Sie hatte ihren Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bonyháder Allee geparkt und hielt sich mit ihrer Begleitung noch im Auto auf, als die 34-Jährige versuchte, mit ihrem Lexus hinter ihr auszuparken.

Dabei hatte die Lexus-Fahrerin offenbar Schwierigkeiten. Sie prallte bei mehreren Rangiermanövern gegen den BMW. Obwohl die BMW-Fahrerin ausstieg, um sie anzusprechen, setzte die 34-Jährige ihre Ausparkversuche fort. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern.

34-Jährige bespuckt und beleidigt Polizisten

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den Lexus samt der Fahrerin wenig später auf einem Parkplatz am Kreisverkehr Bruckenwasen/Esslinger Straße an. Bei der Kontrolle bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Laut Polizei verhielt sich die 34-Jährige unkooperativ und aggressiv. Sie soll sich der Kontrolle widersetzt haben, weshalb die Beamten sie zu Boden brachten und festnahmen.

Bei der anschließenden Blutentnahme versuchte sie, sich mit Fußtritten gegen die Polizeibeamten zu wehren. Dabei soll sie die Beamten nicht nur angegriffen, sondern auch fortlaufend bespuckt und beleidigt haben. Erst nach der Blutentnahme beruhigte sie sich so weit, dass der Gewahrsam aufgehoben wurde und sie wieder auf freien Fuß kam. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Fahrerlaubnis der Beschuldigten dauern an.