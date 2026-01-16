Kreis Esslingen: Trendsport kommt nach Esslingen – Vereine schaffen Trainingsmöglichkeiten

1 In Filderstadt-Bonlanden gibt es ein Padel-Match-Center. Foto: Markus Brändli

Ein Trendsport kommt aus Mexiko nach Esslingen. Nun schaffen zwei Vereine Trainingsmöglichkeiten. Auch ein Grand-Opening mit Bundesliga-Fußballer ist geplant.











Link kopiert

Padel ist ein Trendsport. Der TSV RSK und der SV 1845 Esslingen planen deshalb auf ihren Sportgeländen den Bau von Padel-Spielfeldern. „Das Spiel wird in ganz Europa immer beliebter“, sagt Oliver Meinecke. Der Bauvorstand des Esslinger Vereins hat das Spiel mit seiner Familie im Urlaub entdeckt. Sowohl für ambitionierte Sportler als auch für den Breitensport findet er das Spiel attraktiv. In Filderstadt-Bonladen gibt es ein Padel-Match-Center in der Halle.