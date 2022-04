Wernauer können Busfahrt per App bestellen

1 Zum Start des Projektes setzt Schlienz einen solchen Kleinbus ein. Er wird durch das gesamte Wernauer Stadtgebiet fahren. Foto: Schlienz/oh

Der Landkreis Esslingen will mit einem neuen Nahverkehrsangebot zu den Vorreitern im VVS-Gebiet gehören: Ab 1. Juli soll in Wernau ein sogenanntes Ridepooling-Konzept umgesetzt werden. Das Fahrzeug ersetzt in den Abendstunden das bisherige Anrufsammeltaxi.















Fahrplanlesen ist Vergangenheit. Den Bus bestellt man zukünftig zur selbst gewählten Uhrzeit an die Haltestelle. Klingt nach Utopie. Wird aber in Wernau Realität: Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Esslinger Kreistages hat in seiner jüngsten Sitzung der Einführung dem sogenannten Ridepooling-Konzept zugestimmt. Der Start erfolgt voraussichtlich zum 1. Juli des Jahres. Betreiber ist die Firma Schlienz-Tours.